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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Эксперт отметил, что развитие формата гипермаркетов в РФ практически приостановилось

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Развитие магазинов в формате гипермаркета в РФ практически приостановилось, сообщил журналистам председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов в кулуарах форума "Дни ритейла в Сибири" в Новосибирске в среду.

"Развитие формата гипермаркетов практически приостановилось, там достаточно незначительные цифры роста. Форматы жестких дискаунтеров и магазинов "у дома" растут активно, форматы супермаркетов - менее активно, но тоже пока продолжают расти", - сказал Карпов.

Он отметил также, что гипермаркеты демонстрируют тенденцию к сокращению торговых площадей в торговых центрах РФ.

"Ситуация в торговых центрах не особо критическая. Просто нужно понимать, что они в принципе будут меняться и переформатироваться, будут появляться новые форматы и центры притяжения жителей. Те же самые гипермаркеты имеют тенденцию на уменьшение торговой площади и, соответственно, появление новых предложений для покупателей", - отметил эксперт.

Карпов уточнил, что от ухода зарубежных компаний, в основном, пострадали крупные торговые центры, при этом районные ТЦ "пострадали гораздо меньше".

Андрей Карпов
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