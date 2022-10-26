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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

ФАС заявила о необходимости маркировать рекламу в телеграм-каналах

ФАС заявила о необходимости маркировать рекламу в телеграм-каналах
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пояснила, что маркировать рекламу в Telegram не нужно только в случае ее распространения в личных чатах.

"В связи с публикациями в СМИ ведомство поясняет, что реклама в Telegram не требует маркировки в том случае, когда ресурс используется в качестве "мессенджера", для обмена конкретными пользователями сообщениями", - сообщает ФАС в своем телеграм-канале в среду.

Отмечается, что в случае если Telegram используется для донесения информации широкому кругу пользователей посредством предлагаемых сервисных возможностей (через Telegram-каналы), то такая реклама подпадает под действие Закона о рекламе (статья 18.1) и требует маркировки.

Согласно статье 18.1 закона "О рекламе", реклама, распространяемая в интернете, за исключением рекламы, размещенной в телепрограммах и телепередачах, радиопрограммах и радиопередачах, распространяемых в интернете, должна содержать пометку "реклама", а также указание на рекламодателя такой рекламы и (или) сайт, страницу сайта в интернете, содержащие информацию о рекламодателе.

ФАС
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