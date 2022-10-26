Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Путин призвал спецслужбы СНГ не допустить внешнего вмешательства

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин призвал спецслужбы стран СНГ использовать свой потенциал для обеспечения стабильности и антитеррористической защищенности своих государств, а также не допускать вмешательства в дела Содружества извне.

Он заявил об этом на заседании глав делегаций органов безопасности и спецслужб стран СНГ в режиме ВКС.

Одной из приоритетных задач он назвал совместное противодействие попыткам вмешательства во внутренние дела стран СНГ.

"Мы знаем с вами, что это такое. Для этого - чтобы противостоять этому - нужно активнее вскрывать и пресекать работу зарубежных спецслужб, нацеленную на дестабилизацию обстановки в каждом отдельном государстве - участнике СНГ", - сказал президент.

"Говоря об угрозах на пространстве Содружества отмечу, что не снижается уровень опасности, которую представляют ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России - ИФ), "Аль-Каида" (террористическая организация, запрещена в России - ИФ), другие террористические группировки. Они пытаются просочиться в страны СНГ, формируют законспирированные ячейки, а концентрация групп боевиков в Афганистане, особенно у границ с республиками Центральной Азии, конечно же, несёт потенциальный риск вторжения в этот регион", - заявил Путин.

Он отметил, что "ни Содружество в целом, ни наши страны по отдельности ещё не сталкивались с такими комплексными угрозами".

"И наша общая задача - максимально защитить от них наши народы, укрепить стабильность и мир на пространстве СНГ, продолжить развитие тех взаимовыгодных интеграционных процессов, которые за последние десятилетия стали примером подлинно партнерских отношений", - сказал он и призвал мобилизовать на решение этих задач все вверенные спецслужбам силы и средства, а также накопленный опыт и контакты.

Владимир Путин СНГ Аль-Каида ИГ Афганистан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пашинян сообщил, что 31 октября встретится с Путиным и Алиевым в Сочи

Дума приняла поправки о мобилизации с непогашенной судимостью за тяжкое преступление

Дума приняла поправки о мобилизации с непогашенной судимостью за тяжкое преступление

Президент поручил усилить меры безопасности на энергетических и транспортных объектах РФ

Российские военные отработали нанесение ответного массированного ядерного удара

Российские военные отработали нанесение ответного массированного ядерного удара

В Москве заочно арестовали преподавателя из США по делу о наркотиках

Задачи тренировки стратегических сил сдерживания РФ выполнены полностью

ФАС заявила о необходимости маркировать рекламу в телеграм-каналах

ФАС заявила о необходимости маркировать рекламу в телеграм-каналах
Пандемия коронавируса

Попова заявила, что рисков для россиян из-за создания в США гибридного вируса COVID нет

Кремль исключил скорую реакцию на предложение патриарха изменить стратегию нацбезопасности

Кремль исключил скорую реакцию на предложение патриарха изменить стратегию нацбезопасности

В Кремле объяснили, почему Путин не поздравил Сунака с назначением премьером

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });