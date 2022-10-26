Путин призвал спецслужбы СНГ не допустить внешнего вмешательства

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин призвал спецслужбы стран СНГ использовать свой потенциал для обеспечения стабильности и антитеррористической защищенности своих государств, а также не допускать вмешательства в дела Содружества извне.

Он заявил об этом на заседании глав делегаций органов безопасности и спецслужб стран СНГ в режиме ВКС.

Одной из приоритетных задач он назвал совместное противодействие попыткам вмешательства во внутренние дела стран СНГ.

"Мы знаем с вами, что это такое. Для этого - чтобы противостоять этому - нужно активнее вскрывать и пресекать работу зарубежных спецслужб, нацеленную на дестабилизацию обстановки в каждом отдельном государстве - участнике СНГ", - сказал президент.

"Говоря об угрозах на пространстве Содружества отмечу, что не снижается уровень опасности, которую представляют ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России - ИФ), "Аль-Каида" (террористическая организация, запрещена в России - ИФ), другие террористические группировки. Они пытаются просочиться в страны СНГ, формируют законспирированные ячейки, а концентрация групп боевиков в Афганистане, особенно у границ с республиками Центральной Азии, конечно же, несёт потенциальный риск вторжения в этот регион", - заявил Путин.

Он отметил, что "ни Содружество в целом, ни наши страны по отдельности ещё не сталкивались с такими комплексными угрозами".

"И наша общая задача - максимально защитить от них наши народы, укрепить стабильность и мир на пространстве СНГ, продолжить развитие тех взаимовыгодных интеграционных процессов, которые за последние десятилетия стали примером подлинно партнерских отношений", - сказал он и призвал мобилизовать на решение этих задач все вверенные спецслужбам силы и средства, а также накопленный опыт и контакты.