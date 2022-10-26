Путин в четверг примет участие в пленарной сессии клуба "Валдай"

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в четверг, 27 октября, в Москве примет участие в пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", сообщает пресс-служба Кремля.

Тема заседания в этом году - "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех".

В пресс-службе напомнили, что "встречи Путина с экспертами стали доброй традицией еще с момента основания Клуба", отметив, что "пленарная сессия с участием президента - это кульминация каждого ежегодного заседания".

Помимо этого, состоится дискуссия при модераторстве журналиста Федора Лукьянова, добавили в пресс-службе.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее сообщил о планирующемся обширном выступлении Путина на форуме "Валдай". По его словам, также "будет дискуссия", президент также ответит на вопросы участников заседания.

Клуб "Валдай"

Международный дискуссионный клуб "Валдай" создан в 2004 году и стал площадкой взаимодействия мировых экспертов с российскими учеными, политиками и представителями госвласти. Основное внимание уделяет исследованиям в области глобальных политических и экономических процессов. За прошедшие годы в работе Клуба приняли участие более 1 тыс. представителей мирового научного сообщества из 84 государств, отмечают в пресс-службе.

В этом году в заседании клуба "Валдай" принимают участие 111 экспертов, политиков, дипломатов и экономистов из 41 страны. Как пояснили в пресс-службе, "изменившаяся геополитическая ситуация и обновление системы партнерств России сказались на географической представленности приглашенных, намного шире в этом году представлены участники из стран Ближнего Востока и Магриба, Азии, Латинской Америки, Африки и СНГ". В то же время, как сообщается, в заседании принимают участие также представители ряда западных стран.

В этом году в первый же день конференции был презентован ежегодный Валдайский доклад "Мир без сверхдержав". "В основе доклада этого года - гипотеза научного коллектива Валдайского клуба о неизбежном уходе в прошлое понятия "сверхдержава"", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В пресс-службе отметили, что Валдайский клуб всегда ставил перед собой цель осмыслить глубинные причины происходящего в мире, а сегодня, "в условиях, когда все мировое информационное пространство превратилось в арену столкновения, роль экспертной дискуссии, которая выходит за рамки информационной войны, как никогда велика".

"В этом году организаторы форума также пытаются ответить на запрос иностранных участников о причинах и следствиях событий, происходящих в российско-украинских отношениях", - сообщили в кремлевской пресс-службе.