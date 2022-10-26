Новак поручил до конца года скорректировать программу развития водородной энергетики

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Целевые показатели программы развития водородной энергетики в РФ должны быть скорректированы с учетом увеличения доли отечественных технологий и сокращения экспорта. Об этом сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на вице-премьера РФ Александра Новака.

"В текущей ситуации мы ощутили влияние санкций в том числе на проекты в области водородной энергетики, тем не менее считаем, что направление развития водородных технологий по-прежнему является одним из самых приоритетных. При этом нужно скорректировать целевые показатели программы в пользу увеличения доли отечественных технологий и сокращения экспортных планов", - сообщил Новак на заседании межведомственной рабочей группы по развитию в РФ водородной энергетики.

Он поручил до конца текущего года доработать комплексную программу развития отрасли, рассчитанную до 2035 года. Кроме того, вице-премьер попросил актуализировать предложения компаний и научного сообщества по мерам господдержки проектов в области водородной энергетики.

Среди ключевых приоритетов развития отрасли участники заседания отметили развитие отечественных технологий производства, хранения и транспортировки водорода для внутреннего и международного рынков, создание национальной системы квалификации и сертификации водорода, серийное производство линейки промышленной продукции с использованием водорода, создание испытательных полигонов. Также была поставлена задача развития международного сотрудничества в области водородных проектов.