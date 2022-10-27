Смоленская АЭС вывела энергоблок №1 на полную мощность после капремонта

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Смоленская АЭС в четверг вывела энергоблок №1 на номинальную мощность после планового капитального ремонта, сообщила пресс-служба атомной станции.

Энергоблок №1 находился в капитальном ремонте с 23 августа. Он проводился в соответствии с годовым графиком ремонтной кампании, утвержденным концерном "Росэнергоатом", и стал завершающим в 2022 году на Смоленской АЭС.

Смоленская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом". На АЭС эксплуатируются три энергоблока с реакторами РБМК-1000. Ежегодно станция выдает в среднем 20 млрд кВт.ч электроэнергии, что составляет более 75% от общего количества электроэнергии, вырабатываемой энергопредприятиями Смоленской области.