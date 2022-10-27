Эксперт спрогнозировал рекордный сбор тепличных овощей в РФ на уровне 1,5 млн т

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Сбор тепличных овощей в РФ по итогам текущего года превысит 1,516 млн тонн. Об этом сообщил "Интерфаксу" вице-президент ассоциации "Теплицы России" Андрей Медведев.

"Рост (производства - ИФ) будет. В 2022 году планируется очередной рекорд – 1,516 млн тонн овощей в теплицах", - сказал Медведев в кулуарах международного форума "Плоды и овощи - 2022" в Сочи.

По его словам, в 2021 году сбор тепличных овощей составил 1,421 млн тонн. Таким образом, показатель вырастет почти на 7%. Среди крупнейших российских регионов по выращиванию овощей в теплицах являются Липецкая, Московская области, а также Краснодарский и Ставропольский края.

Так, в Липецкой области по итогам текущего года прогнозируется рост производства на 5,7% к 2021 году - до 175 тыс. тонн, в Подмосковье - на 23%, до 128,3 тыс. тонн, на Ставрополье - на треть, до 102 тыс. тонн.

Медведев подчеркнул, что наибольший объем производства овощей в теплицах занимают огурцы и томаты. Объемы производства перца и других культур незначительные.

Площади теплиц в России на конец 2021 года превысили 1,83 тыс. гектаров.