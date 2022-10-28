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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:23

Более 800 грузовиков стоят в очереди на Керченскую паромную переправу со стороны Кубани

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - На перехватывающих парковках Краснодарского края ожидают отправки в Крым свыше 800 грузовиков, сообщает оперштаб региона в пятницу.

"В очереди на Керченскую паромную переправу – более 800 грузовиков. Это машины, приехавшие на временные парковки и вставшие в электронную очередь до 27 октября, а также те, кто перевозит приоритетные для отправки в Крым товары", - говорится в сообщении.

Весь остальной грузовой транспорт разворачивают на альтернативный маршрут через Ростовскую область или переводят на ж/д транспорт.

С 27 октября на Кубани ввели ограничение проезда грузовиков к Керченской паромной переправе.

Действующие правила и условия разъясняют водителям на десяти постах ДПС в Краснодарском крае.

Краснодарский край Крым
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