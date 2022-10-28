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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:10

Бывший топ-менеджер "Промсвязьбанка" оправдан судом в многомиллиардной растрате

Еще четверо экс-сотрудников банка получили до 7,5 лет колонии

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы установил вину четверых из подсудимых в многомиллиардной растрате средств "Промсвязьбанка", еще один фигурант дела – бывший вице-президент аппарата правления банка Николай Цуканов – полностью оправдан за непричастностью к совершению преступления.

"Приговором суда Андрею Мукину назначено наказание в виде 7,5 лет колонии общего режима, Ольге Антоновой – 6 лет, Екатерине Духовой и Айгуль Шайхутдиновой – по 5 лет лишения свободы. В отношении Шайхутдиновой суд отсрочил реальное отбытие наказания в виде лишения свободы до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста. Кроме того, суд принял решение о невиновности подсудимого Цуканова. В отношении него вынесен оправдательный приговор, ему также разъяснено право на реабилитацию за незаконное уголовное преследование", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Представитель суда пояснила, что все подсудимые во время судебного разбирательства находились под подпиской о невыезде и после оглашения обвинительного приговора в отношении четверых были взяты под стражу.

Также суд удовлетворил гражданский иск представителя банка, являвшегося потерпевшей стороной по делу, взыскав с Мукина, Духовой, Шайхутдиновой и Антоновой 66 млрд 396 млн 351 тыс. 871 рубль солидарно. В счет погашения иска, отмечается в приговоре суда, будет обращено находящееся под арестом движимое и недвижимое имущество фигурантов.

Бывшие работники ПАО "Промсвязьбанк" Цуканов (вице-президент аппарата правления), Мукин (руководитель блока "операционный"), Шайхутдинова (директор клиентской поддержки и разработки продуктов), Антонова (начальник отдела расчетов и сопровождения операций с ценными бумагами), Духова (замдиректора по финансам) признаны виновными в растрате денежных средств ПАО "Промсвязьбанк" в сумме более 87,2 млрд рублей.

По версии следствия, в 2017 году братья Дмитрий и Алексей Ананьевы, в настоящий момент объявленные в международный розыск, будучи председателем правления и председателем совета директоров банка из-за выявленных Центробанком многочисленных нарушений при кредитовании, создали организованную группу для хищения денежных средств кредитной организации.

Промсвязьбанк
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