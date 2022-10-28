Минюст признал СМИ-иноагентом компанию Bookmate и двух граждан
Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов ирландскую компанию Bookmate - сервис предоставления электронных книг по подписке.
Кроме нее, перечень пополнили топ-менеджеры компании Алексей Докучаев и Андрей Баев.
В списке стало 198 СМИ-иноагентов.
В августе "Ведомости", ссылаясь на источники, сообщали, что Bookmate Limited, владеющая одноименным сервисом цифровых книг, может прекратить свою деятельность на российском рынке.