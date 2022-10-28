Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:10

Минюст признал СМИ-иноагентом компанию Bookmate и двух граждан

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов ирландскую компанию Bookmate - сервис предоставления электронных книг по подписке.

Кроме нее, перечень пополнили топ-менеджеры компании Алексей Докучаев и Андрей Баев.

В списке стало 198 СМИ-иноагентов.

В августе "Ведомости", ссылаясь на источники, сообщали, что Bookmate Limited, владеющая одноименным сервисом цифровых книг, может прекратить свою деятельность на российском рынке.

Bookmate Минюст Алексей Докучаев Андрей Баев Ирландия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

СК проверит версию неисправности кислородного оборудования разбившегося в Иркутске Су-30

Минюст признал иноагентом основательницу "Дождя" Наталью Синдееву

Что произошло за день: пятница, 28 октября

Бывший топ-менеджер "Промсвязьбанка" оправдан судом в многомиллиардной растрате

Биржевые цены на топливо в октябре снизились на 6-9%

Шойгу заявил, что отправка граждан в войска в рамках частичной мобилизации завершена

Шойгу заявил, что отправка граждан в войска в рамках частичной мобилизации завершена

ЦБ анализирует риски появления в России траншевой ипотеки

Петербург завершил основные мероприятия по частичной мобилизации

Nokian Tyres продаст активы в РФ "Татнефти"

Nokian Tyres продаст активы в РФ "Татнефти"

Набиуллина исключила принудительную конвертацию валюты граждан в рубли

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });