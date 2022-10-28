18 тыс. домов остались без воды из-за аварии на канализационном коллекторе в Волгограде

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Прокуратура Волгоградской области организовала проверку в связи с аварией на канализационном коллекторе в Волгограде, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"В результате аварии прекращена подача горячего и холодного водоснабжения в более чем 1100 многоквартирных домов, 17 тыс. частных домовладениях и ряд социальных объектов на территории Советского и Ворошиловского районов Волгограда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратура направила в следственные органы постановление о возбуждении уголовного дела по факту ненадлежащего выполнения работ и оказания услуг гражданам, не отвечающих требованиям безопасности.

Помимо этого, прокуратурой в адрес главы Волгограда и генерального директора ООО "Концессии водоснабжения" внесены представления об устранении выявленных нарушений.

В ночь на 28 октября произошло обрушение свода бетонного канала, в котором пролегает канализационной коллектор, обслуживающий жителей Ворошиловского и Советского районов. В итоге была повреждена магистральная труба канализации. Из-за большого объема канализационных стоков временно приостановили подачу водоснабжения потребителям. Сооружения были построены 50 лет назад.

Мэрия Волгограда сообщала, что обеспечит доставку воды в медучреждения попавшие в зону отключения воды. А также проработает возможность подвоза технической воды в жилые массивы.

Кроме того, из-за аварии канализационные воды залили проезжую часть нулевой Продольной магистрали, глава города поручил организовать откачку воды для беспрепятственного проезда автотранспорта.

По данным из открытых источников, в Ворошиловском и Советском районах Волгограда проживает порядка 200 тыс. человек.

Как сообщалось, в 2015 году администрация Волгограда передала централизованные системы холодного водоснабжения и водоотведения города в обслуживание ООО "Концессии водоснабжения". Срок концессии - 30 лет. За это время инвестор обещал вложить в модернизацию водопроводно-канализационного хозяйства областного центра более 58 млрд рублей.