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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Песков заявил, что основой для переговоров с Байденом могло бы быть внимание к озабоченностям РФ

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Платформой для переговоров между Россией и США могло бы стать желание Соединенных Штатов прислушаться к озабоченностям российской стороны и обсуждение проектов документов, переданных в Вашингтон и Брюссель, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Желание Соединенных Штатов прислушаться к нашим озабоченностям, то есть фактически желание Соединенных Штатов вернуться к состоянию на декабрь-январь и задаться вопросом: "То, что предлагают русские, может быть, не все нас устраивает, но, может быть, все-таки стоит с ними сесть за стол переговоров". Я имею в виду проекты документов, которые были переданы и в Брюссель, и в Вашингтон", - сказал Песков в интервью телепрограмме "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия1" (ВГТРК).

Часть интервью в своем телеграм-канале выложил автор программы Павел Зарубин.

США Дмитрий Песков
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