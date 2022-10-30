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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Власти Энергодара заявили об ударе ВСУ по инфраструктуре

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Украинские военные нанесли удар по городу Энергодару в Запорожской области, в результате которого нарушено энергоснабжение, сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга.

По его словам, удар нанесен "по жизненно важной инфраструктуре и по линиям электропередач Энергодара". "Аварийные бригады уже работают. Идет переключение на запасные линии", - написал Волга в своем телеграм-канале.

Волга подчеркнул, что ситуация в городе находится под контролем, электроснабжение Энергодара в ближайшее время будет восстановлено.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Она имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. На данный момент станция не вырабатывает электроэнергию: 11 сентября был остановлен последний работавший реактор.

Ранее объекты станции были переведены в собственность РФ, создано ФГУП "Запорожская АЭС". Оператором стало АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

Энергодар
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