"Московская биржа" запустит торги киргизским сомом и таджикским сомони

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - "Московская биржа" с 31 октября начнет торги валютными парами "киргизский сом - российский рубль" (KGS/RUB) и "таджикский сомони - российский рубль" (TJS/RUB).

Биржевые торги новыми валютными парами расширяют возможности по прямой конвертации для банков, брокеров и их клиентов - физических и юридических лиц, в том числе участников внешнеэкономической деятельности, и являются важным инфраструктурным элементом для развития расчетов в национальных валютах между Россией, Киргизстаном и Таджикистаном.

Участникам торгов и их клиентам с новыми валютными парами будут доступны сделки на спот-рынке с расчетами "сегодня" и "завтра", а также свопы overnight. Инструменты с расчетами "сегодня" будут торговаться с 7:00 до 10:45 по Москве, с расчетами "завтра" - с 7:00 до 23:50, сделки overnight - с 7:00 до 11:00.

Также с 31 октября с целью повышения удобства работы участников рынка и их клиентов увеличивается время торгов валютными парами "белорусский рубль - российский рубль", "казахстанский тенге - российский рубль", "доллар США - казахстанский тенге", "китайский юань - российский рубль", "доллар США - китайский юань", "турецкая лира - российский рубль", "южноафриканский рэнд - российский рубль" и "доллар США - южноафриканский рэнд".

Торги инструментами с расчетами "сегодня" и валютными свопами overnight по этим валютным парам будут проводиться с 07:00 до 12:30 по Москве (в настоящее время с 7:00 до 12:00 по Москве).

Пока на валютном рынке "Московской биржи" обращаются спот и своп-инструменты на 16 валютных пар, в том числе это китайский юань, казахстанский тенге, белорусский рубль, турецкая лира, гонконгский доллар, а также допущенные к торгам в 2022 году армянский драм, южноафриканский рэнд и узбекский сум. С начала года наблюдается рост популярности операций с валютами стран ЕАЭС и Азиатского региона: их доля в общем объеме спот-операций выросла с 0,5% до 25%.