Ильмир Набиев возглавил департамент промышленности правительства России

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Директором департамента промышленности правительства России назначен Ильмир Набиев. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает телеграм-канал правительства.

Набиев родился в 1982 году, в 2004 году окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет, а в 2007 году - Московскую государственную юридическую академию. С 2004 по 2009 год он занимал разные должности в Минэнерго, а в 2011 году перешел в департамент промышленности и инфраструктуры правительства России, где прошел путь от консультанта до заместителя директора.

Должность замдиректора департамента Набиев получил в 2021 году.

Прежний директор департамента промышленности Кирилл Лысогорский другим распоряжением назначен заместителем министра промышленности и торговли.