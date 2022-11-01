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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

Разгерметизация подземного газопровода произошла рядом с жилыми домами в Петербурге

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Последствия разгерметизации подземного газопровода ликвидируют в Колпинском районе Петербурга, сообщает пресс-служба городского управления МЧС.

Инцидент произошел на улице Севастьянова в Колпино.

"По предварительной информации пострадавших нет, до близлежащих домов 150 метров", - говорится в сообщении.

Задвижки газопровода перекрыты. Оперативные службы занимаются аварийно-восстановительными работами, уточнили в МЧС.

Петербург
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