Разгерметизация подземного газопровода произошла рядом с жилыми домами в Петербурге
Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Последствия разгерметизации подземного газопровода ликвидируют в Колпинском районе Петербурга, сообщает пресс-служба городского управления МЧС.
Инцидент произошел на улице Севастьянова в Колпино.
"По предварительной информации пострадавших нет, до близлежащих домов 150 метров", - говорится в сообщении.
Задвижки газопровода перекрыты. Оперативные службы занимаются аварийно-восстановительными работами, уточнили в МЧС.