В одном из цехов ММК случился пожар

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - В Магнитогорске произошел пожар в одном из цехов Магнитогорского металлургического комбината (ММК), сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе.

"По предварительным данным, горят кабели в одном из цехов ММК на улице Кирова. Проводится эвакуация", - сказал собеседник агентства.

Информации о пострадавших пока нет.

Сайт управления МЧС по Челябинской области уточняет, что в листопрокатном цехе №5 горели электрокабели на площади 200 кв.м. Около 30 работников эвакуировались из цеха еще до прибытия пожарных. В пресс-службе управления "Интерфаксу" уточнили, что открытое горение ликвидировано в 13:51 по местному времени (11:51 по Москве).

В пресс-службе ММК "Интерфаксу" подтвердили факт возгорания в листопрокатном цехе №5 (ЛПЦ-5). "В настоящее время открытое горение ликвидировано. Пострадавших нет. На производственной деятельности данный инцидент никак не отразился", - отметили в компании.