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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

РКН попросил оставить только два пола при регистрации в сервисе Scratch

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор предлагает американскому образовательному интернет-сервису Scratch изменить систему регистрации пользователей в отношении пола пользователей, сообщили в ведомстве.

"Роскомнадзор обратился к администрации образовательного интернет-сервиса Scratch с уведомлением о необходимости изменить набор данных, собираемых при регистрации российских пользователей, оставив только два варианта пола – мужской и женский", - говорится в сообщении.

В РКН пояснили, что "ранее появилась информация о том, что образовательный сервис Scratch на этапе регистрации предлагает пользователям различные варианты выбора пола, включая несоответствующие российским традиционным ценностям".

"Также администрация образовательного сервиса уведомлена об избыточности собираемых данных, так как в России мужчины и женщины имеют равные права, в том числе на получение образования", - заметили в РКН.

Scratch – визуальная событийно-ориентированная среда программирования, созданная для детей и подростков. Разработана медиалабораторией Массачусетского технологического университета (MIT), появилась в 2007 году.

Роскомнадзор Scratch
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