В МИД РФ назвали первоочередной задачей предотвращение столкновения ядерных держав

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Россия строго руководствуется принципом недопустимости ядерной войны, в нынешней непростой ситуации первоочередная задача - недопущение военного столкновения ядерных держав, заявил МИД РФ.

"При осуществлении политики в области ядерного сдерживания Россия строго и последовательно руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны, в которой не может быть победителей и которая никогда не должна быть развязана", - говорится в заявлении МИД РФ, распространенном в среду.

Как отмечается в документе, "твердо убеждены, что в нынешней непростой и турбулентной ситуации, ставшей следствием безответственных и беспардонных действий, направленных на подрыв нашей национальной безопасности, первоочередной задачей становится недопущение любого военного столкновения ядерных держав".

"Россия продолжает выступать за формирование обновленной, более устойчивой архитектуры международной безопасности на основе обеспечения предсказуемости и глобальной стратегической стабильности, а также соблюдение принципов равноправия, неделимой безопасности и взаимного учета коренных интересов сторон", - говорится в заявлении.