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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:48

Тариф на проезд в плацкарте проиндексируют на 8,1% с 1 января

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Тарифы за проезд пассажиров в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования (в так называемом "регулируемом сегменте") с 1 января 2023 года будут проиндексированы на 8,1%, следует из приказа Федеральной антимонопольной службы, опубликованного на портале правовой информации.

В соответствии с приказом тарифы на перевозку пассажиров в плацкартных и общих вагонах РЖД, АО "ФПК", "Пассажирской компании Сахалин", "Железных дорог Якутии", и "Гранд Сервис Экспресса" (ж/д перевозчик в Крым) будут повышены на 8,1% с 1 января 2023 г.

Как отметили в пресс-службе ФАС, индексация будет проведена с учетом прогноза социально-экономического развития России в 2023-2025 годах, подготовленного Минэкономразвития. Она "позволит обеспечить обновление подвижного состава в условиях повышенного спроса на железнодорожные перевозки", добавили в ведомстве.

"Данный уровень тарифа является предельно максимальным в регулируемом сегменте в общих и плацкартных вагонах, а значит, у перевозчика будет возможность предоставлять пассажирам скидки на проезд в плацкарте, сохраняя стоимость билетов доступной для пассажиров. В свою очередь, гибкий график регулирования тарифов позволит пассажирам планировать свои поездки по более выгодным ценам в течение года", - прокомментировали планируемую индексацию в Минтрансе.

Стоимость проезда в плацкартных, общих и сидячих вагонах устанавливается регулятором ежегодно и меняется в зависимости от календарных периодов года. Как сообщалось, с 1 октября 2022 г. тарифы в "регулируемом сегменте" были проиндексированы на 6,52%.

В вагонах "купе", "СВ" и "люкс" (в так называемом "дерегулированном сегменте") применяется система динамического ценообразования, при котором стоимость билетов формируется в зависимости от сезона, дня недели, спроса и количества проданных мест.

ФАС РЖД ФПК Сахалин Якутия Гранд Сервис Экспресс Крым Минэкономразвития Минтранс
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