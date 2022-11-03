Путин подписал указ о единовременной выплате 195 тыс. руб. военнослужащим по контракту

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной денежной выплате военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ, в размере 195 тыс. рублей.

"Установить гражданам Российской Федерации, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, военнослужащим, проходившим военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации (за исключением военнослужащих, замещающих воинские должности курсантов военных профессиональных образовательных организаций, военных образовательных организаций высшего образования, находящихся в ведении Министерства обороны Российской Федерации), иным гражданам Российской Федерации (иностранным гражданам), которые заключили в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации сроком на один год и более, единовременную денежную выплату в размере 195 тыс. рублей", - говорится в тексте указа, опубликованном в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

Правительству РФ поручено определить порядок осуществления единовременной денежной выплаты, установленной настоящим указом, а также обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией указа.

"Настоящий указ распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года", - говорится в документе.

Частичная мобилизация в РФ было объявлена указом президента 21 сентября. 28 октября на встрече с президентов министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что "отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня, оповещение граждан прекращено, дополнительных заданий не планируется".