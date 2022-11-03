Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:35

Путин подписал указ о единовременной выплате 195 тыс. руб. военнослужащим по контракту

Путин подписал указ о единовременной выплате 195 тыс. руб. военнослужащим по контракту
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной денежной выплате военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ, в размере 195 тыс. рублей.

"Установить гражданам Российской Федерации, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, военнослужащим, проходившим военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации (за исключением военнослужащих, замещающих воинские должности курсантов военных профессиональных образовательных организаций, военных образовательных организаций высшего образования, находящихся в ведении Министерства обороны Российской Федерации), иным гражданам Российской Федерации (иностранным гражданам), которые заключили в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации сроком на один год и более, единовременную денежную выплату в размере 195 тыс. рублей", - говорится в тексте указа, опубликованном в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

Правительству РФ поручено определить порядок осуществления единовременной денежной выплаты, установленной настоящим указом, а также обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией указа.

"Настоящий указ распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года", - говорится в документе.

Частичная мобилизация в РФ было объявлена указом президента 21 сентября. 28 октября на встрече с президентов министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что "отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня, оповещение граждан прекращено, дополнительных заданий не планируется".

ВС РФ Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Правительство утвердило правила перевозки углеводородов и угля по Севморпути

Фабрику проектного финансирования ВЭБа "модернизируют" за счет фондов с банками

Минсельхоз предложил субсидировать инвестпроекты по переработке пищевых лесных ресурсов.

Что произошло за день: четверг, 3 ноября

Минкультуры отменило Московскую биеннале современного искусства

Минкультуры отменило Московскую биеннале современного искусства

Тариф на проезд в плацкарте проиндексируют на 8,1% с 1 января

ФАС предложила индексировать грузовые ж/д тарифы с января на 8%

Новая атомная подлодка "Генералиссимус Суворов" выполнила пуск "Булавы" в ходе испытаний

Глава Минэкономразвития потребовал усилить роль государства в инвестиционной сфере

Infiniti уйдет из России вслед за своей материнской компанией Nissan

Infiniti уйдет из России вслед за своей материнской компанией Nissan
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });