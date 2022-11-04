Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:35

С выбором события для Дня народного единства согласны более 60% россиян

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Почти две трети россиян (63%) считают правильным, что День народного единства 4 ноября празднуется именно в годовщину освобождения в 1612 году Москвы от польско-литовских войск народным ополчением под руководством Минина и Пожарского, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Согласно результатам исследования, опубликованным на официальном сайте социологического центра, противоположного мнения придерживаются 9% сограждан, 28% затрудняются определиться со своей точкой зрения по данному поводу.

По данным ФОМ, важным и значимым праздником День народного единства считают 41% россиян, среди сограждан в возрасте старше 60 лет эта доля составляет 47%.

Опрос был проведен 21-23 октября 2022 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах РФ, в 53 регионах.

Россия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: пятница, 4 ноября

В Махачкале сел пассажирский самолет, подавший сигнал бедствия

В Махачкале сел пассажирский самолет, подавший сигнал бедствия

Пассажирский Boeing подал сигнал бедствия при полете из Грозного в Москву

Путин подписал указ о единовременной выплате 195 тыс. руб. военнослужащим по контракту

Путин подписал указ о единовременной выплате 195 тыс. руб. военнослужащим по контракту

Правительство утвердило правила перевозки углеводородов и угля по Севморпути

Фабрику проектного финансирования ВЭБа "модернизируют" за счет фондов с банками

Минсельхоз предложил субсидировать инвестпроекты по переработке пищевых лесных ресурсов.

Что произошло за день: четверг, 3 ноября

Минкультуры отменило Московскую биеннале современного искусства

Минкультуры отменило Московскую биеннале современного искусства

Тариф на проезд в плацкарте проиндексируют на 8,1% с 1 января

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });