С выбором события для Дня народного единства согласны более 60% россиян

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Почти две трети россиян (63%) считают правильным, что День народного единства 4 ноября празднуется именно в годовщину освобождения в 1612 году Москвы от польско-литовских войск народным ополчением под руководством Минина и Пожарского, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Согласно результатам исследования, опубликованным на официальном сайте социологического центра, противоположного мнения придерживаются 9% сограждан, 28% затрудняются определиться со своей точкой зрения по данному поводу.

По данным ФОМ, важным и значимым праздником День народного единства считают 41% россиян, среди сограждан в возрасте старше 60 лет эта доля составляет 47%.

Опрос был проведен 21-23 октября 2022 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах РФ, в 53 регионах.