Число жертв пожара в костромском кафе возросло до 13

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Тринадцать человек погибли во время пожара в костромском кафе "Полигон", сообщила пресс-служба главы региона.

Кроме того, пять человек получили в результате пожара легкие травмы. Всем им оказана необходимая медицинская помощь в амбулаторных условиях.

Сообщается, что губернатор Костромской области Сергей Ситников выразил соболезнования родным и близким погибших. Семьям глава региона поручил оказать необходимую помощь

Как сообщалось, пожар в кафе произошел ночью в субботу, 5 ноября. Спасатели эвакуировали 250 человек. На место пожара прибыла следственная группа СУ СК России по Костромской области.