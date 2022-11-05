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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

Число жертв пожара в костромском кафе возросло до 13

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Тринадцать человек погибли во время пожара в костромском кафе "Полигон", сообщила пресс-служба главы региона.

Кроме того, пять человек получили в результате пожара легкие травмы. Всем им оказана необходимая медицинская помощь в амбулаторных условиях.

Сообщается, что губернатор Костромской области Сергей Ситников выразил соболезнования родным и близким погибших. Семьям глава региона поручил оказать необходимую помощь

Как сообщалось, пожар в кафе произошел ночью в субботу, 5 ноября. Спасатели эвакуировали 250 человек. На место пожара прибыла следственная группа СУ СК России по Костромской области.

Костромская область Кострома
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