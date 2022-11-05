Костромская область объявила траур по погибшим при пожаре в кафе

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Костромской области Сергей Ситников подписал распоряжение об объявлении 7 ноября днем траура по погибшим при пожаре в кафе "Полигон", сообщила пресс-служба главы региона.

В этот день в регионе приспустят флаги и отменят все развлекательные мероприятия.

Пожар в костромском кафе "Полигон" произошел ночью в субботу, 5 ноября. Погибли 13 человек, спасатели эвакуировали 250 человек.

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц).