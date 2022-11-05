Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Костромская область объявила траур по погибшим при пожаре в кафе

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Костромской области Сергей Ситников подписал распоряжение об объявлении 7 ноября днем траура по погибшим при пожаре в кафе "Полигон", сообщила пресс-служба главы региона.

В этот день в регионе приспустят флаги и отменят все развлекательные мероприятия.

Пожар в костромском кафе "Полигон" произошел ночью в субботу, 5 ноября. Погибли 13 человек, спасатели эвакуировали 250 человек.

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц).

Костромская область Кострома
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Двое подозреваемых задержаны в Костроме по делу о гибели людей в пожаре в кафе

Двое подозреваемых задержаны в Костроме по делу о гибели людей в пожаре в кафе

В МЧС уточнили, что жертвами пожара в костромском кафе стали 13 человек

Полиция задержала предполагаемого виновника пожара в костромском кафе

Полиция задержала предполагаемого виновника пожара в костромском кафе

Число жертв пожара в костромском кафе возросло до 15

Причиной пожара в костромском кафе могло стать использование ракетницы в конфликте

Причиной пожара в костромском кафе могло стать использование ракетницы в конфликте

Число жертв пожара в костромском кафе возросло до 13

Семь человек погибли в результате пожара в кафе в Костроме

Что произошло за день: пятница, 4 ноября

Путин заявил, что идея поглощения Украины все еще обсуждается в Польше

Путин назвал неизбежным столкновение РФ с "неонацистским режимом на Украине"

Путин назвал неизбежным столкновение РФ с "неонацистским режимом на Украине"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });