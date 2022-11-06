Тела трех погибших найдены в перевернувшейся на Саяно-Шушенском водохранилище аэролодке

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Спасатели буксируют перевернувшуюся в районе впадения реки Кантегир в Саяно-Шушенское водохранилище аэролодку с телами погибших, сообщает ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

В сообщении уточняется, что на месте происшествия находилось два плавсредства, всего на них находилось семь человек, одно из них (аэролодка "Пиранья") перевернулось. В кабине лодки было обнаружено три тела.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура в свою очередь сообщает, что, по предварительным данным, лодка опрокинулась при преодолении ледового затора.