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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Тела трех погибших найдены в перевернувшейся на Саяно-Шушенском водохранилище аэролодке

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Спасатели буксируют перевернувшуюся в районе впадения реки Кантегир в Саяно-Шушенское водохранилище аэролодку с телами погибших, сообщает ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

В сообщении уточняется, что на месте происшествия находилось два плавсредства, всего на них находилось семь человек, одно из них (аэролодка "Пиранья") перевернулось. В кабине лодки было обнаружено три тела.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура в свою очередь сообщает, что, по предварительным данным, лодка опрокинулась при преодолении ледового затора.

Саяно-Шушенское водохранилище МЧС
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