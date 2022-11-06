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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Белгородский губернатор сообщил о пожаре на промышленном объекте из-за обстрела

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Промышленный объект на территории Грайворонского городского округа подвергся обстрелу со стороны Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в воскресенье.

"Под обстрел в Грайворонском городском округе попал промышленный объект. Загорелся резервуар с растворителем. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Приграничные с Украиной территории Белгородской области с 24 февраля неоднократно подвергались обстрелам с украинской стороны. Есть жертвы и разрушения. В связи с этим с 11 апреля в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В ряде населённых пунктов введён режим ЧС.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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