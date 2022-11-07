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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:14

В Алтайском крае задержали подозреваемого в телефонном терроризме

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции в Алтайском крае задержали 20-летнего жителя Бийска, который подозревается в распространении десятков заведомо ложных сообщений об актах терроризма, сообщает пресс-центр ГУ МВД.

По предварительной информации, в период с января по сентябрь 2022 года молодой человек, используя программные средства, которые позволяли ему остаться анонимным и подменить свои данные, многократно сообщал о минировании торговых центров, административных зданий, объектов социальной инфраструктуры. Сообщения направлялись в разные населенные пункты не только Алтайского края, но и других регионов России, а также за ее пределы.

По версии полиции, молодой человек, сделав ложное сообщение, через соцсети и СМИ наблюдал, какую реакцию это вызвало у общественности, как работают правоохранительные органы и какие заявления о происшествии, которое он спровоцировал, делают официальные лица.

В настоящее время в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий уже установлена причастность молодого человека к 11 преступлениям, зарегистрированным на территории Алтайского края.

В ходе проведения обысков по месту проживания подозреваемого обнаружен и изъят сотовый телефон, на котором есть информация, связанная с рассылкой заведомо ложных сообщений об актах терроризма.

Подозреваемый арестован. Возбуждено 11 уголовных дел по статье 207 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Алтайский край
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