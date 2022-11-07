Закупки госкомпаний за девять месяцев сократились на 56% до 7,6 трлн рублей

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - В январе-сентябре 2022 года госкомпании, руководствующиеся законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", 223-ФЗ) заключили договоры на 7,6 трлн рублей, что на 56% меньше, чем годом ранее, говорится в отчете Минфина.

Всего за отчетный период госкомпании заключили 1,129 млн договоров на 7,6 трлн рублей против 1,185 млн договоров на 17,4 трлн рублей годом ранее.

Число и объем договоров, заключенных по результатам конкурентных закупок, проведенных за 9 месяцев текущего года, сократился более значительно - на 22% (до 293,2 тысячи договоров) и 72% (до 2,6 трлн рублей). При этом доля договоров, заключенных по результатам неконкурентных закупок, незначительно снизилась - до 264 тысяч с 266 тысяч годом ранее. Объем же таких договоров уменьшился на 30% - до 1,13 трлн рублей с 1,6 трлн рублей.

"Доля договоров, заключенных по результатам конкурентных закупок, в общем количестве и стоимостном объеме заключенных договоров, как в количественном выражении, так и в стоимостном объеме превышает долю договоров, заключенных по результатам неконкурентных закупок, - подчеркивается в отчете Минфина. - Так, доля договоров, заключенных по результатам осуществления конкурентных закупок, составляет 26% (в количественном выражении) и 34% (в стоимостном) соответственно, а по результатам осуществления неконкурентных закупок - 23% и 15% соответственно".

Доля закупок госкомпаний у единственного поставщика (в подавляющем большинстве случаев проводятся не в электронной форме) в отчетном периоде выросла. Так, за 9 месяцев прошлого года госкомпании по результатам таких закупок заключили 192 тысячи договоров на 1 трлн рублей, что составляло 16% от общего числа договоров и 6% от общего объема заключенных договоров. В 2022 году по результатам закупок у единственного поставщика не в электронной форме госкомпании заключили 201 тысячу договоров (18% от общего числа договоров) на 760 млрд рублей (10% от общего объема закупок).

Кроме того, в отчетном периоде почти половина договоров (44%) на 2,5 трлн рублей (30%) были заключены по результатам закупок, извещения о проведении которых не размещались в Единой информационной системе (ЕИС) в сфере закупок. Годом ранее госкомпании заключили 464 тысячи таких договоров на 5 трлн рублей.

В материалах Минфина отмечается также, что за 9 месяцев текущего года госкомпании расторгли 89,6 тыс. договоров, что на 24% больше, чем в прошлом году (72,5 тыс.). В то же время стоимостной объем расторгнутых договоров уменьшился на 22% - до 468,9 млрд рублей с 597 млрд рублей годом ранее. Подавляющее большинство договоров (94%) расторгнуто по соглашению сторон.

Всего в отчетном периоде госкомпании разместили 711,8 тысячи извещений о проведении закупок на общую сумму 6,1 трлн рублей против 829,6 тысячи извещений на 14,29 трлн рублей годом ранее. При этом доля конкурентных закупок составила 59% в количественном выражении и 76% в денежном выражении. Годом ранее на долю конкурентных закупок приходилось 63% и 86% соответственно.

Из 711,8 тысячи объявленных закупок немногим более половины (51%) было признано состоявшимися. Их объем составил 2,7 трлн рублей. При этом по результатам 143,7 тысячи несостоявшихся закупок объемом в 1,5 трлн рублей были заключены соответствующие договоры.

Объем экономии госкомпаний по результатам закупок за 9 месяцев текущего года вырос на 63%, до 108 млрд рублей с 45,8 млрд рублей годом ранее. Причем большую часть этих денег (83,7 млрд рублей) госкомпании сэкономили по результатам неконкурентных закупок в электронной форме. Такие закупки, как правило, проводят госкомпании, находящиеся под действием иностранных санкций - правительство, по сути, запретило им размещать в открытом доступе информацию о своих закупках. Т.е., они должны их проводить либо конкурентными способами на специализированной электронной торговой площадке (АСТ ГОЗ), либо неконкурентными способами - в электронной или не электронной форме.

По объему закупок в топ-5 вошли закупки госкомпаниями строительных работ по возведению нежилых зданий и сооружений (821 млрд рублей), нефтепродуктов (359,6 млрд рублей), строительных работ по созданию коммунальных объектов для электроснабжения и телекоммуникаций (335 млрд рублей), угля (244,5 млрд рублей) и услуги в области инженерно-технического проектирования (223 млрд рублей).