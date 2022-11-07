Кремль на этой неделе объявит, поедет ли Путин на саммит G20

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Кремль на текущей неделе сообщит, поедет ли президент России Владимир Путин на саммит "двадцатки" на Бали 15-16 ноября, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

На вопрос журналистов, принял ли уже глава государства решение по этой поездке, Песков ответил: "Мы проинформируем вас всех, когда это решение будет принято".

В ответ на уточняющий вопрос, может ли решение быть принято уже на текущей неделе, представитель Кремля заявил: "Безусловно, потому что потом уже время саммита".