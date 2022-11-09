В Думе призвали поскорее принять закон о блокировке сайтов о сборе средств для ВСУ

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Законопроект о блокировке ресурсов по сбору средств на финансирование противника в условиях военного конфликта нужно принимать как можно скорее, заявил на заседании комитета Госдумы по безопасности его председатель Василий Пискарев.

"Сбор средств для ВСУ недопустим, это против интересов нашей страны", - отметил он.

Комитет на этом заседании рассматривает законопроект № 197914-8 о возможности ограничивать доступ к информационным ресурсам, на которых публикуются предложения о финансировании противника в условиях вооруженного конфликта, военных действий, контртеррористической операции или иных действий с применением вооружения и военной техники, участие в которых принимает Россия, а также указаны сведения о возможных способах такого финансирования.

Процедура предусматривает, что генпрокурор, получая информацию о таком ресурсе, будет обращаться в Роскомнадзор и просить его заблокировать, сказал на заседании зампредседателя комитета по безопасности Эрнест Валеев.

В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что за период проводимой СВО были установлены многочисленные факты участия зарубежных медиаплатформ и организаций в распространении информации с предложениями о финансировании ВСУ и о возможных способах осуществления такого финансирования.

В условиях активизации деятельности стран НАТО, направленной против безопасности России, распространение в интернете информации с предложением финансирования противника представляет угрозу безопасности России и требует безотлагательного принятия мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим такую информацию, также говорится в проекте закона.

Его авторы - группа депутатов, среди которых Пискарев и Валеев.