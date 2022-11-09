Из бюджета РФ выделят 21 млрд рублей на строительство обхода Кемерово

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделит из федерального бюджета 21,2 млрд рублей на строительство северо-западного обхода Кемерово в 2022-2024 годах, сообщается на официальном сайте правительства.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Средства будут предоставлены Кемеровской области в виде бюджетной субсидии на условиях софинансирования. При этом в 2022 году их объем составит более 2,2 млрд рублей, в 2023-м – более 3,8 млрд, а в 2024-м – более 15 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, сначала стоимость обхода оценивалась в 43 млрд рублей. В рамках программы социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, утвержденной Мишустиным в марте 2021 года, предполагалось, что 50% средств (порядка 21 млрд рублей) на строительство обхода будет выделено из федерального бюджета. Между тем, контракт на строительство обхода был заключен по начальной максимальной цене 54,766 млрд рублей (в том числе 9,128 млрд рублей - НДС).

Обход соединит федеральную автодорогу Р-255 "Сибирь" с запада на восток, минуя территорию города. Протяженность 4-полосной трассы составит более 47,6 км.

На сегодняшний день весь транзитный поток, двигающийся по федеральной трассе "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск, проходит по центральным улицам столицы Кузбасса. Кроме того, появление дороги даст возможность дальнейшего развития торгово-экономических связей со странами Юго-Восточной Азии.

Завершить строительство обхода планируется осенью 2024 года. Предусмотрено строительство четырех транспортных развязок и 12 мостовых сооружений, в том числе моста через реку Томь, к строительству которого приступили в сентябре, а также экодука (для прохода лосей в районе их привычных путей миграции).

В настоящее время строители закончили обустройство технологической дороги, которая проложена вдоль строящейся автотрассы на всем ее протяжении.