Россия и Иран отметили важность выстраивания внешнеторговых связей в условиях санкций

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Секретарь Совбеза России Николай Патрушев и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани провели в Тегеране консультации по вопросам безопасности с участием представителей министерств и ведомств двух стран, сообщили в среду в пресс-службе аппарата Совета безопасности РФ.

"Подчеркнута важность наращивания обмена опытом по развитию экономического потенциала России и Ирана и выстраиванию внешнеторговых связей в условиях санкционного давления", - говорится в сообщении.

"Отдельное внимание уделено развитию российско-иранского взаимодействия на международной арене. Состоялся также обмен мнениями по целому ряду международных проблем, включая ситуацию на Украине и на Ближнем Востоке", - сказали в аппарате Совбеза РФ.

Там отметили, что на встрече рассматривалась тема кибербезопасности и "меры по противодействию вмешательству во внутренние дела обеих стран западных спецслужб".

"Подробно рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества в правоохранительной сфере, в том числе взаимодействия в области обеспечения общественной безопасности, борьбы с терроризмом и экстремизмом", - заявили в Совбезе России.

По данным ведомства, в завершение консультаций стороны подтвердили готовность к дальнейшему расширению российско-иранского диалога по линии советов безопасности.