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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:47

Путин подписал указ о праздновании 100-летия "Артека"

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2025 году 100-летия международного детского центра "Артек". Документ опубликован на портале правовой информации.

Указом правительству поручено подготовить план праздничных мероприятий. Также в течение шести месяцев правительство должно сформировать оргкомитет по подготовке празднования и утвердить его состав.

Правительству также поручено рекомендовать федеральным ведомствам и властям регионов подключиться к подготовке и отмечанию праздника.

"Артек" - международный детский центр на южном берегу Крыма. "Лагерь-санаторий в Артеке" был создан в 1925 году.

Владимир Путин Артек Правительство Крым
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