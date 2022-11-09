Путин подписал указ о праздновании 100-летия "Артека"

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2025 году 100-летия международного детского центра "Артек". Документ опубликован на портале правовой информации.

Указом правительству поручено подготовить план праздничных мероприятий. Также в течение шести месяцев правительство должно сформировать оргкомитет по подготовке празднования и утвердить его состав.

Правительству также поручено рекомендовать федеральным ведомствам и властям регионов подключиться к подготовке и отмечанию праздника.

"Артек" - международный детский центр на южном берегу Крыма. "Лагерь-санаторий в Артеке" был создан в 1925 году.