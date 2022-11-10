Минцифры обсуждает с провайдерами льготы для переезда сайтов СМИ в публичные "облака"

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Минцифры обсуждает с облачными провайдерами льготные тарифы для СМИ, чтобы они могли перевести свои информационные ресурсы в публичные "облака" для усиления кибербезопасности, сообщил "Интерфаксу" глава министерства Максут Шадаев.

"Минцифры работает с облачными провайдерами по льготным тарифам для СМИ. Это даст СМИ возможность переехать в облако к крупному провайдеру и получить большую скидку на размещение своего сайта, информационного ресурса в этом облаке", - сказал он.

Министр заверил, что речи о введении для СМИ обязательных требований по проверкам безопасности инфраструктуры не идет, поскольку это потребовало бы от СМИ больших финансовых затрат.

"Мы хотим, чтобы они были защищены. Если каждый будет защищать себя самостоятельно, то нужно очень много инвестиций в системы защиты. Поэтому мы говорим: есть большие промышленные облака публичные, переезжайте туда, там вы будете находиться с большим периметром защиты и всего остального", - добавил Шадаев.

Облачная безопасность используется для защиты данных от DDoS-атак, вредоносных программ, несанкционированного доступа и других действий хакеров.

"Коммерсант" 10 ноября сообщил, что правительство разрабатывает регулирование для СМИ в части информбезопасности инфраструктуры. Для этого, по информации издания, планируют обязать "значимые" СМИ проводить регулярные проверки защищенности сетей.