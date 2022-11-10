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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:20

Госдума приняла закон о централизации в федеральном бюджете 3% налога на прибыль

Госдума приняла закон о централизации в федеральном бюджете 3% налога на прибыль
Фото: Евгений Стецко/Ведомости/ТАСС

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтении поправки в Налоговый кодекс (НК), которые продлевают до 2031 года централизацию в федеральном бюджете налога на прибыль в размере 3%. Ранее предполагалось, что норма о централизации будет действовать до 2025 г.

Поправки были внесены правительством РФ ко второму чтению законопроекта (N201629-8).

Согласно НК, сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 2%, зачисляется в федеральный бюджет, 18% - в региональный. При этом с 2017 г. была введена временная норма, по которой 3% налога на прибыль шло в федеральный бюджет, 17% - в региональный. Предполагалось, что норма будет действовать в 2017-2024 гг.

Принятый депутатами закон продлевает централизацию 3% налога на прибыль в федеральном бюджете, устанавливает, что норма действует в 2017-2030 гг.

Одновременно корректируется срок действия пониженных ставок по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в бюджеты субъектов РФ, установленных региональными законами субъектов РФ: действие ставок продлевается до 1 января 2025 г. (до вступления закона в силу норма действует до 2024 г.).

Госдума
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