В Совете Федерации проведут выставку работ Виктора Бута

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В здании Совета Федерации 15 ноября откроется выставка художественных работ российского бизнесмена Виктора Бута, который отбывает срок США, сообщила пресс-служба палаты.

В экспозицию войдут работы, которые Бут создал в американской тюрьме. Выставку откроет председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

В декабре 2021 года выставка работ Бута прошла в Общественной палате России. Работы предоставила жена Бута Алла, она рассказывала, что муж учился рисовать в заключении по книгам, покупал принадлежности для рисования через тюремный магазин, а его работы ей время от времени передавали российские дипломаты.

Бyт был задержан в Бангкоке 6 марта 2008 года по обвинению в незаконной торговле оружием, сговоре с целью убийства граждан США и поддержке терроризма. 16 ноября 2010 года власти Таиланда выдали его Соединенным Штатам. В 2012 году Бyт был приговорен к 25 годам тюрьмы. Суд признал его виновным в попытке продать леворадикальной группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии" партию оружия, которая могла бы, по версии обвинения, быть использована для убийства американских военных. Бут вину отрицает и заявляет, что занимался легальным бизнесом в сфере международных авиаперевозок.