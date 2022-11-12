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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:23

Правительство РФ направит почти 1,6 млрд руб. на дорожную инфраструктуру регионах

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Шесть российских регионов получат почти 1,6 млрд рублей на строительство и реконструкцию объектов дорожной инфраструктуры, сообщает в субботу сайт правительства РФ.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

"Дополнительные средства пойдут на строительство подъезда к туристическому комплексу "Лагонаки" в Адыгее и турбазам "Башиль" и "Чегем" в Кабардино-Балкарии", - говорится в сообщении.

"В Северной Осетии продолжится строительство трассы Владикавказ - Лескен-2 в объезд села Чикола. Кроме того, федеральное финансирование позволит отремонтировать автодорогу Киров - Кирово-Чепецк в Кировской области. В Нижегородской области и Удмуртии за счёт средств федерального бюджета приведут в порядок улицы в городах и населённых пунктах", - сообщает сайт правительства.

Отмечается, что работа ведётся в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Вопрос был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 10 ноября.

Михаил Мишустин
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