Правительство РФ направит почти 1,6 млрд руб. на дорожную инфраструктуру регионах

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Шесть российских регионов получат почти 1,6 млрд рублей на строительство и реконструкцию объектов дорожной инфраструктуры, сообщает в субботу сайт правительства РФ.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

"Дополнительные средства пойдут на строительство подъезда к туристическому комплексу "Лагонаки" в Адыгее и турбазам "Башиль" и "Чегем" в Кабардино-Балкарии", - говорится в сообщении.

"В Северной Осетии продолжится строительство трассы Владикавказ - Лескен-2 в объезд села Чикола. Кроме того, федеральное финансирование позволит отремонтировать автодорогу Киров - Кирово-Чепецк в Кировской области. В Нижегородской области и Удмуртии за счёт средств федерального бюджета приведут в порядок улицы в городах и населённых пунктах", - сообщает сайт правительства.

Отмечается, что работа ведётся в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Вопрос был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 10 ноября.