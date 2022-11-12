Число зарегистрированных безработных в РФ за неделю сократилось на 1,6 тыс. человек

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Ситуация на рынке труда в России остается стабильной, количество зарегистрированных безработных за неделю сократилось на 1,6 тыс. человек, а число граждан, работающих в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели, вернулось к показателям начала марта, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Текущая ситуация на рынке труда остается стабильной, во многом благодаря своевременно принятым профилактическим мерам. Важно подчеркнуть, что мы регулярно анализируем уже принятые меры поддержки, чтобы повысить их эффективность с учетом тех вызовов, которые стоят перед страной. В центрах занятости зарегистрировано 570,2 тысячи безработных граждан - на 1,6 тысячи меньше, чем неделей ранее", - сказала Голикова по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда. Ее слова привели в аппарате вице-премьера.

Она отметила, что продолжается последовательное снижение числа работников в режимах неполной занятости. Так, количество сотрудников, находящихся в простое, сократилось до 76,3 тыс. человек, а граждан, работающих в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели, - до 82,6 тыс. человек, что практически соответствует показателям на начало марта.

Как отметил министр труда Антон Котяков, с начала ноября количество заключенных трудовых договоров уже превысило количество увольнений на 188 тыс. единиц. Самый большой прирост показали сферы образования, здравоохранения, управления эксплуатацией жилищного фонда.

По данным Росстата безработица в России в сентябре 2022 года выросла до 3,9% с 3,8% в августе (исторический минимум за весь период наблюдений с 1991 года), вернувшись на уровень мая-июля.

В апреле показатель безработицы в РФ составлял 4%, в марте и феврале - 4,1%, в январе - 4,4%.

Общая численность безработных в России в сентябре 2022 года составила 2 млн 887 тыс. человек, что на 32 тыс. выше показателя августа 2022 года.