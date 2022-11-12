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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:21

"Желтый" уровень террористической опасности продлен в Севастополе

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Высокий уровень террористической опасности, введенный в Севастополе в конце июля, продолжит действовать еще две недели, сообщил в субботу сайт правительства города.

"Установлен высокий ("желтый") уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18:00 12 ноября на 15 суток до 18:00 27 ноября 2022 года", - говорится в сообщении.

Такое решение принято на основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе теракта.

"Желтый" уровень террористической опасности был введен в Севастополе 31 июля после того, как беспилотник с маломощным взрывным устройством попал во двор штаба Черноморского флота в Севастополе. С тех пор власти города регулярно сообщают об атаках дронов.

"Желтый" - второй уровень по установленной шкале. Всего их три: повышенный - "синий", высокий - "желтый" и критический - "красный".

Севастополь
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