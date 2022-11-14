Дата большой пресс-конференции Путина будет зависеть от даты Послания Федеральному Собранию

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Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Дата и формат проведения итоговой пресс-конференции президента РФ будут определены после конкретизации сроков проведения Послания Федеральному Собранию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент не определился с точными сроками проведения целого ряда мероприятий. Естественно проводить их одно за другим было бы нелогично. Они должны разноситься по времени. Наверное, самое главное - Послание Федеральному Собранию", - сказал Песков журналистам на вопрос, рассматривается ли вопрос проведения большой пресс-конференции президента уже в следующем году.

"После того, как будут определены эти даты, родится понимание и по другим мероприятиям, по другим форматам", - добавил он.