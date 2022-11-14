Мишустин поддержал предложение продлить нацпроект "Производительность труда"

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал предложения Минэкономразвития о расширении и продлении национального проекта "Производительность труда" после 2024 года (действующий проект рассчитан до 2024 года).

"Конечно, нужно эту работу продолжить...Это позволит и дальше наращивать возможности нашей промышленности, добиться более уверенного развития экономики в целом, укрепления технологического суверенитета страны", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что его ведомство готовит предложения по продлению и расширению нацпроекта "за рамками 2024 года".

"Считаем, важно открыть доступ к проекту и для предприятий ЖКХ, туризма, санаторно-курортного отдыха и здравоохранения, - добавил министр. - Если решение о продлении и расширении будет принято, это поможет в 2 раза увеличить число потенциальных предприятий-участников нацпроекта".

Цель нацпроекта - добиться прироста производительности труда в стране на 5% в год. Среди основных инструментов - финансовое стимулирование и консультации экспертов по совершенствованию управления, логистике, сбыту продукции.