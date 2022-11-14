Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Мишустин поддержал предложение продлить нацпроект "Производительность труда"

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал предложения Минэкономразвития о расширении и продлении национального проекта "Производительность труда" после 2024 года (действующий проект рассчитан до 2024 года).

"Конечно, нужно эту работу продолжить...Это позволит и дальше наращивать возможности нашей промышленности, добиться более уверенного развития экономики в целом, укрепления технологического суверенитета страны", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что его ведомство готовит предложения по продлению и расширению нацпроекта "за рамками 2024 года".

"Считаем, важно открыть доступ к проекту и для предприятий ЖКХ, туризма, санаторно-курортного отдыха и здравоохранения, - добавил министр. - Если решение о продлении и расширении будет принято, это поможет в 2 раза увеличить число потенциальных предприятий-участников нацпроекта".

Цель нацпроекта - добиться прироста производительности труда в стране на 5% в год. Среди основных инструментов - финансовое стимулирование и консультации экспертов по совершенствованию управления, логистике, сбыту продукции.

Минэкономпразвития Михаил Мишустин Максим Решетников
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сенаторы предложили лишать приобретенного гражданства РФ за дезертирство и сдачу в плен

Сенаторы предложили лишать приобретенного гражданства РФ за дезертирство и сдачу в плен

Дата большой пресс-конференции Путина будет зависеть от даты Послания Федеральному Собранию

Дата большой пресс-конференции Путина будет зависеть от даты Послания Федеральному Собранию

В Кремле не стали комментировать приезд Зеленского в Херсон

"ЛУКОЙЛ" переименует президента в CEO и упразднит правление

Французская организация Open Press признана нежелательной в России

Французская организация Open Press признана нежелательной в России

МИД РФ опроверг информацию о госпитализации Лаврова

МИД РФ опроверг информацию о госпитализации Лаврова

Детский омбудсмен призвала ограничить для детей скорость электросамокатов на уровне 20 км/ч

Детский омбудсмен призвала ограничить для детей скорость электросамокатов на уровне 20 км/ч
Пандемия коронавируса

Показатель заболеваемости COVID-19 в РФ за неделю снизился на 6,5%

Показатель заболеваемости COVID-19 в РФ за неделю снизился на 6,5%

Рубль слабо изменился на старте торгов на фоне неоднозначной ситуации на мировых рынках

Рубль слабо изменился на старте торгов на фоне неоднозначной ситуации на мировых рынках

Что произошло за день: воскресенье, 13 ноября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });