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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:22

Для МЧС в 2023 году сохранятся ограничения на плановые проверки бизнеса

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Ограничения на плановые контрольные (надзорные) мероприятия в сфере бизнеса будут действовать и в 2023 году, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.

Там напомнили, что ограничения на проведения плановых проверок "объектов значительной, средней и умеренной категории рисков" в 2022 году были установлены мартовским постановлением правительства № 336. Аналогичные исключения указанным актом предусмотрены и на 2023 год, добавил представитель пресс-службы.

Для проведения масштабных внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий на предприятиях в стране сейчас требуется поручение президента, правительства или органов прокуратуры. Такие проверки проводятся в соответствии с федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", добавили в МЧС.

В сферу компетенции МЧС входит пожарный надзор, надзор за безопасностью людей на водных объектах, в области гражданской обороны, в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также надзор за реализацией органами госвласти и местного самоуправления полномочий в области гражданской обороны и защиты населения, территорий от ЧС.

МЧС
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