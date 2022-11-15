Патрушев призвал усилить противовоздушную оборону важных объектов в центре России

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что средствами противовоздушной обороны (ПВО) и контрбатарейной борьбы необходимо усилить защиту критически важных объектов в центре России.

"Следует принять меры по наращиванию сил и средств противовоздушной обороны и контрбатарейной борьбы в целях прикрытия районов расположения критически важных и потенциально опасных объектов", - сказал Патрушев в Брянске на совещании по вопросам безопасности в Центральном федеральном округе.

Он также потребовал принять меры по пресечению проникновения в Центральную Россию украинских боевиков и членов законспирированных ячеек экстремистов и террористов.

"В процессе проведения специальной военной операции увеличивается количество мигрантов. В связи с этим прошу принять меры, направленные на исключение проникновения на территорию округа членов законспирированных ячеек экстремистских и террористических организаций, участников боевых действиях на стороне Украины", - сказал Патрушев.

Он распорядился "особое внимание уделить профилактике противоправной деятельности в среде мигрантов и вынужденных переселенцев, своевременно выявлять и устранять причины их возможного вовлечения в мероприятия протестного характера".