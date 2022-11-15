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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:06

Путин пообещал рассмотреть проект строительства музейного комплекса "Концлагерь "Красный" в Симферополе

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Вопрос финансирования строительства музейно-выставочного комплекса на мемориале "Концлагерь "Красный" в селе Мирное под Симферополем будет изучен, государство окажет помощь в его реализации, сообщил президент России Владимир Путин после доклада председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова на заседании российского оргкомитета "Победа" во вторник.

"Это вопрос очень важный не только для крымчан, но и для всей России. С вами полностью согласен, поэтому обязательно рассмотрим с вами это предложение и сделаем все, чтобы помочь реализовать этот проект", - сказал Путин.

В своем докладе Константинов рассказал, что сейчас ведется работа над концепцией третьей очереди мемориала "Концлагерь "Красный".

"Речь идет о строительстве музейно-выставочного комплекса, где в одном месте можно было бы получить полную информацию о всей героической истории нашего полуострова с его вхождения в состав Российской империи и до событий Крымской весны", - сказал он.

Константинов отметил, что после строительства такого комплекса посетители смогут в одном месте получить ответ на вопрос об истоках Крымской весны.

"Уважаемый Владимир Владимирович, обращаемся к вам с просьбой оказать содействие в решении вопросов финансирования, разработки проекта и строительства данного музейно-выставочного комплекса. После его реализации мемориал "Концлагерь "Красный" может стать одним из всероссийских центров патриотического, антифашистского воспитания, где должно побывать как можно больше школьников и студентов из всех регионов России", - сказал он.

Константинов добавил, что в ноябре будут проведены общественные слушания по проекту создания мемориального сквера на месте концлагеря "Картофельный городок" в Симферополе. Эти работы, отметил Константинов, планируется провести на внебюджетные средства и завершить их к 9 мая 2023 года.

Симферополь Владимир Путин
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