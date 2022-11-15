Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:06

Путин присвоил Мариуполю и Мелитополю звание "Город воинской славы"

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указы о присвоении Мариуполю и Мелитополю почетного звания "Город воинской славы".

Согласно указам, опубликованным на портале правовой информации, это звание присваивается двум городам "за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества".

Ранее во вторник глава Российской академии наук Геннадий Красников на заседании Оргкомитета "Победа" предложил присвоить такие звания Мариуполю и Мелитополю на основании исторической экспертизы, проведенной РАН.

Таким образом, теперь звания "Город воинской славы" в РФ удостоены 47 городов.

Еще одним указом главы государства Луганску было присвоено почетное звание "Город трудовой доблести". Это же звание получили Астрахань, Вологда, Горловка, Златоуст, Каспийск, Норильск, Орск и Якутск.

Как говорится в указе, звание было присвоено "за значительный вклад жителей городов в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность".

Владимир Путин Мариуполь. Мелитополь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд постановил, что граждане РФ должны доказывать невозможность нести военную службу из-за убеждений

Суд постановил, что граждане РФ должны доказывать невозможность нести военную службу из-за убеждений
Взрыв на Крымском мосту

Второй железнодорожный путь на Крымском мосту планируют восстановить к лету

Жена Бута заявила об отсутствии у него юридических механизмов для освобождения, кроме обмена

Жена Бута заявила об отсутствии у него юридических механизмов для освобождения, кроме обмена

Дума приняла закон об универсальном пособии для имеющих детей граждан и беременных

Дума приняла закон об универсальном пособии для имеющих детей граждан и беременных

Глава Херсонской области сообщил, что Каховская ГЭС прекратила выработку энергии

Минфин выберет для расчета налогов котировку Urals от Argus или индекс СПбМТСБ

Сооснователя "Диссернета" Заякина внесли в перечень террористов и экстремистов

Сооснователя "Диссернета" Заякина внесли в перечень террористов и экстремистов

Лавров назвал слухами сообщения, что США готовят переговоры по Украине

Лавров назвал слухами сообщения, что США готовят переговоры по Украине

Движение автомобилей по Крымскому мосту закроют на полдня 16 ноября

Расширение производства микрочипов в РФ потребует инвестиций в 400-500 млрд руб.

Расширение производства микрочипов в РФ потребует инвестиций в 400-500 млрд руб.
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });