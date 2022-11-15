Путин присвоил Мариуполю и Мелитополю звание "Город воинской славы"

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указы о присвоении Мариуполю и Мелитополю почетного звания "Город воинской славы".

Согласно указам, опубликованным на портале правовой информации, это звание присваивается двум городам "за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества".

Ранее во вторник глава Российской академии наук Геннадий Красников на заседании Оргкомитета "Победа" предложил присвоить такие звания Мариуполю и Мелитополю на основании исторической экспертизы, проведенной РАН.

Таким образом, теперь звания "Город воинской славы" в РФ удостоены 47 городов.

Еще одним указом главы государства Луганску было присвоено почетное звание "Город трудовой доблести". Это же звание получили Астрахань, Вологда, Горловка, Златоуст, Каспийск, Норильск, Орск и Якутск.

Как говорится в указе, звание было присвоено "за значительный вклад жителей городов в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность".