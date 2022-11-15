Суд постановил, что граждане РФ должны доказывать невозможность нести военную службу из-за убеждений

Им необходимо привести факты, свидетельствующие о прочно сформировавшихся убеждениях, и представить доказательства

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Гражданин РФ должен доказать невозможность нести военную службу в связи с убеждениями, если он хочет проходить альтернативную гражданскую службу, говорится в сообщении пресс-службы Третьего кассационного суда общей юрисдикции, опубликованном во вторник.

Ранее истец обратился в районный военкомат с заявлением о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой. Истец указал, что имеет убеждения, противоречащие несению военной службы. Призывная комиссия отказала в удовлетворении заявления в связи с пропуском сроков и порядка его подачи.

После этого последовало обращение в суд, в котором истец просил признать незаконным решение призывной комиссии о призыве на военную службу.

По информации кассационного суда, суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал. Апелляционная инстанция признала это решение законным.

Суды установили, что порядок подачи заявления не соответствовал требованиям закона "Об альтернативной гражданской службе". "Пунктом 1 статьи 11 названного закона установлены сроки подачи заявления о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой. Также предусмотрено, что граждане, изъявившие желание заменить военную службу по призыву альтернативной гражданской службой, должны обосновать, что несение военной службы противоречит их убеждениям или вероисповеданию", - приводит пресс-служба кассационного суда доводы нижестоящих инстанций.

Истец в свою очередь попытался отменить вынесенные судебные акты в кассационном суде.

Судебная коллегия по административным делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции отметила, что для реализации права гражданина на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой заявления о противоречии военной службы убеждениям не достаточно. "Гражданин должен обосновать утверждение, побудившее его ходатайствовать о замене службы по призыву альтернативной гражданской службой, привести факты, которые свидетельствовали о прочно сформировавшихся убеждениях, а также представить доказательства своих доводов", - указал суд.

Истец таких сведений не предоставил, при постановке на воинский учет о своих убеждениях военкомат не информировал.

В связи с этим жалоба истца была оставлена без удовлетворения, а решения нижестоящих судов - без изменения.

В ст.59 п.3 Конституции РФ говорится, что "гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы, а также в иных установленных федеральным законом случаях имеет право на замену ее альтернативной гражданской службой".