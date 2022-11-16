Москва и Шеньчжень совместно будут готовить будущих экономистов-международников

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Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - МГИМО и Российско-китайский университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне заключили соглашение о научно-образовательном сотрудничестве. Его подписали ректор МГИМО академик РАН Анатолий Торкунов и ректор совместного университета профессор Ли Хэчжан.

Сообщает наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов.

От инженерии к экономистам-международникам

Корр.: Это не первый совместный документ между российско-китайским университетом и российскими вузами, направленный на развитие научно-образовательных и культурных связей между двумя странами. О значении такого сотрудничества говорит уже тот факт, что совместный университет был создан шесть лет назад по инициативе высших руководителей России и Китая.

За это время его выпускники и студенты завоевали множество наград и призов на конкурсах в различных областях науки.

Учитывая весомую пользу такого сотрудничества, стороны решили расширить количество совместных программ, по которым бы готовились востребованные специалисты для двух стран.

В этом году уже было подписано соглашение между совместным российско-китайским университетом и Московским государственным техническим университетом им.Баумана. Под руководством ведущих российских и китайских специалистов аспиранты и магистранты стали работать над серьезными исследовательскими проектами. Так положено начало рождению новых научных школ в сфере инженерии.

Но новое соглашение затрагивает не сферу техники и технологии, а дипломатию - сферу, в которой обе стороны имеют многовековой опыт подготовки собственных дипломатов, которые достаточно успешно защищали на мировой арене интересы своих стран. Соответственно у них и разные дипломатические школы.

Дипломаты нового времени

Как предполагается учить дипломатов согласно новому соглашению? На этот вопрос ответил первый проректор Российско-китайского университета Сергей Шахрай.

Шахрай: Конечно, соглашение не предусматривает подготовку совместными усилиями дипломатов. Разные традиции, разные условия. Дипломатов в общепринятом смысле готовить не будем. Но современное МГИМО – это не только дипломатия, это и специалисты в области международной экономики.

Мировая экономика в настоящее время отнюдь не стабильна, а попытки преодолеть экономические трудности на мировой арене все больше следуют принципам "каждый за себя". У двух наших стран на современном этапе есть очень схожие проблемы - борьба с разными видами экономического давления. И ясно, что борьба за экономическую независимость будет продолжаться.

Поэтому соглашение предусматривает, что студенты и сотрудники вузов будут работать над совместными исследовательскими проектами, обменяются знаниями в области экономики, юриспруденции, международных отношений и политологии. Это позволит университетам, используя положительный опыт друг друга, обогатить и усовершенствовать исследовательскую практику, и в тоже время определить ориентиры для дальнейшего развития.

Важное направление сотрудничества, которое предусмотрено подписанным соглашением, - это проведение академического и культурного обмена студентами. В рамках взаимных визитов и стажировок учащиеся смогут получить уникальный научно-исследовательский опыт двух стран. Это значительно повысит их квалификацию. Кроме того, планируется разработка совместных образовательных программ и создание научных центров и лабораторий.

Учитывая современное положение в международной экономике, такие специалисты, которые были бы хорошо знакомы с опытом двух стран, безусловно, будут востребованы, в первую очередь, для реализации экономических проектов как в России и в Китае, так и в азиатско-тихоокеанском регионе. Это будут дипломаты нового времени: специалисты международной экономики.