Дума уточнит порядок налоговых расходов кредиторов за счет средств от продажи залога

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы Владислав Резник предложил законодательно ограничить перечень налогов, которые в преимущественном порядке уплачиваются за счет средств от продажи заложенного имущества банкрота. Он внес в Госдуму соответствующий законопроект (№ 236508-8).

По действующим правилам, залогодержатель получает 70% (по долгам по кредитам - 80%) при продаже залога в ходе дела о несостоятельности должника, оставшаяся сумма идет на погашение долга кредиторов первой и второй очереди и судебных расходов. Однако еще до распределения денег из полученной суммы должны быть вычтены средства, потраченные на обеспечение сохранности предмета залога и реализацию его на торгах.

Таким образом законодательство напрямую не определяет, должны ли вне очереди за счет залоговой выручки погашаться налоги, указывает Резник.

Он предлагает указать, что за счет вырученных средств также оплачиваются налоги, связанные с предметом залога: налог на имущество организаций, на имущество физических лиц, земельный налог и транспортный налог, при условии, что объектами налогообложения такими налогами признается имущество.

Необходимость такого уточнения Резник объясняет непоследовательной судебной практикой. В отдельных актах Верховный суд России придерживается позиции о том, что уплате за счет залоговой выручки подлежат только упомянутые налоги, в других - что уплате подлежат и иные налоги, говорится в пояснительной записке к проекту.

Ранее Верховный суд неоднократно вставал на сторону налогового органа при распределении средств от продажи залога в банкротстве. Осенью 2020 года в деле о банкротстве ООО "Группа "Техмаш" ВС заявил, что поступления от аренды имущества банкрота, причитающиеся залогодержателю, должны уменьшаться на сумму НДС.

Весной 2021 года ВС в деле о банкротстве ОАО "Московский завод "Электрощит" заявил, что деньги от продажи залога сначала идут на уплату текущего долга по имущественным налогам, начисляемым на эти активы, а затем уже залогодержателю.

В июле 2021 года в деле о банкротстве ООО "Ростовский электрометаллургический заводъ" ВС заявил, что средства от продажи заложенного имущества должны в приоритетном порядке идти на погашение текущей задолженности по налогам, возникшей в процессе эксплуатации обремененных активов во время процедуры банкротства.