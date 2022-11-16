СКР возбудил уголовное дело за преследование на Украине Суровикина и Кадырова

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Российские следователи намерены привлечь к ответственности представителей украинских правоохранительных органов, возбудивших уголовные дела на командующего группировкой сил РФ в зоне спецоперации Сергея Суровикина и главу Чечни Рамзана Кадырова, сообщает в среду телеграм-канал Следственного комитета РФ (СКР).

"По поручению председателя Следственного комитета РФ А.И. Бастрыкина Главным следственным управлением возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 299 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела), из-за незаконного решения об уголовном преследовании главы Чечни Рамзана Ахматовича Кадырова и объявлении его в розыск", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечают в ведомстве, "расследуется также уголовное дело в связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности командующего группировкой сил в зоне спецоперации Сергея Владимировича Суровикина".

"Следствием устанавливаются конкретные должностные лица правоохранительных органов Украины, подлежащие привлечению к уголовной ответственности", - заявили в СКР.