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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:34

Первые предприятия по обращению с ТКО в рамках концессий начнут строить в этом году

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Строительство первых четырех комплексов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) по концессионным соглашениям начнется в этом году в Дагестане и Архангельской области, сообщила в четверг вице-премьер Виктория Абрамченко.

"Правительство запустит первые концессии по строительству объектов ТКО уже в этом году! Пилотными субъектами станут республика Дагестан и Архангельская область. Регионы успешно прошли отбор заявок на финансирование в рамках нацпроекта "Экология". Планируем в 2022-2024 году направить 6,5 млрд рублей Дагестану и 1,2 млрд рублей Архангельской области", - приводит слова Абрамченко ее пресс-служба.

Согласно соглашениям, комплексы по обращению с мусором будут созданы в Махачкале, Дербенте, Хасавюрте и Котласском районе Архангельской области, их строительство планируется завершить в конце 2024 года, отмечается в сообщении.

При этом строительство трех комплексов в Дагестане должно позволить региону достигнуть стопроцентной сортировки отходов на своей территории досрочно, до установленного поручениями президента РФ срока - 2030 года, считает Абрамченко.

Виктория Абрамченко
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